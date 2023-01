Efter den tragiske Vejrumbro-sag: »Vi synes egentlig, det er god timing, at vi taler om sorg«

Omkring 700 børn og unge fra de ældste klassetrin i Viborg Kommune er i denne uge gæster i Viborg Musiksal.

Årsagen er, at Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab i samarbejde med teateret MærkVærk og Viborg Bibliotekerne opfører stykket ”Under Huden”.

Hovedbudskabet i forestillingen er, at vi skal tale sammen om sorg. Det nytter ikke noget at kapsle følelserne inde, og det budskab kommer på et godt tidspunkt, vurderer Charlotte Konge, der er teolog og daglig leder af Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab.