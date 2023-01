I to døgn har politiet efterforsket drabssagen fra Vejrumbro: Her er status tirsdag formiddag

»Det fyldte helt vildt meget. Folks fantasi har fået frit løb. Det var en rigtig stærk oplevelse, da vi fortalte, at de ikke havde lidt. Det var som om, der gik en lettelsens suk gennem lokalet, da de fik den oplysning. Vi havde brug for at få lukket ned for de forestillinger.«

Mange borgere kom efterfølgende forbi og gav udtryk for, at de var glade for at få fortalt, hvad forløbet har været, fortæller Christian Toftemark.

At politiet indkaldte til et borgermøde var et usædvanligt tiltag, da politiet typisk vil ”nøjes” med at opstille en mobil politistation. Det var dog nødvendigt at indkalde til et reelt møde, fortæller vicepolitiinspektør Christian Toftemark.

»Det her er en voldsom hændelse. Det er heldigvis ikke noget, vi ser ret tit - det er første gang, politikredsen har en sag af denne karakter. Så vi syntes, at det kaldte på noget andet. Havde det været en by på 10.000 indbyggere, havde vi ikke kunnet samle alle, men det kunne vi her. Det er et lille samfund, der er tætte.«

Politiet havde desuden en efterforsker med, som tog imod navne på borgere, som vil blive kontaktet de kommende dage, hvis det har relevans for sagen.