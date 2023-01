»Og nogen har forvekslet denne sag med en sag for 14 dage siden, hvor en mor og to børn blev efterlyst. De to sager hænger ikke sammen,« fastslog han.

Politiet kunne også berolige de fremmødte med særligt én detalje.

»Pigerne har ikke lidt. De er sovet stille ind,« forklarede vicepolitiinspektør Christian Toftemark.

Politiet blev tilkaldt 14.30 søndag. Moren og den ene af pigerne blev fundet i huset, mens den sidste pige blev fundet død i haven.

Adskillige berørte børn

Ud over politiet blev de fremmødte også mødt af to præster, to frivillige fra organisationen Offerrådgivningen samt af skoledirektør i Viborg Kommune, Søren Aakjær.

Sidstnævnte gav en fyldig forklaring på, hvad Viborg Kommune har gjort for at holde hånden under de berørte børn i sagen.