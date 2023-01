Der er tale om en 49-årig mor og hendes to døtre på 11 og 14 år, og politiet formoder, at moren står bag drabet på de to børn og efterfølgende selv har begået selvmord.

Det giver ifølge Christian Toftemark anledning til en masse spørgsmål, og især en ting vil politiet gerne adressere:

»I sidste uge efterlyste vi to piger. Nogen blander de to sager sammen og det rygte skal vi have manet i jorden. Vi kan selvfølgelig ikke svare på spørgsmål, der læner sig op af efterforskningen, men vi kan godt mane rygter i jorden,« siger han.