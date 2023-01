Politiet er lige nu til stede på en vej i landsbyen Vejrumbro øst for Viborg, hvor betjente er i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Det er uvist, hvad der foregår, men politiet gør det klart, at der ikke er nogen fare for beboerne i området.