Mand fra Viborg dømt for uagtsom manddrab på syv personer: Nu skal han ni år i fængsel

Billeder af den døde dreng blev vist frem under fredagens retsmøde i Dunkerque, men ingen af de fire nu dømte, iranske mænd ville kommentere på det, skriver TV2, som har talt med den ene dansk-iraners forsvarsadvokat, Xavier Ferrand.

Xavier Ferrand fortæller desuden, at retten fandt det bevist, at det var manden fra Viborg, der havde stået for logistikken og for at rekruttere migranterne, der senere kom ombord på båden. Manden fra Juelsminde transporterede båden til Dunkerque med en bil på danske nummerplader.

De to blev blandt andet fældet af data fra deres mobiltelefoner, ligesom de er blevet udpeget af flere af de overlevende, der identificerede dem som menneskesmuglere, skriver TV2.

Det er uvist, om de har tænkt sig at anke afgørelsen.