Viborg HK er gået på rov hos konkurrenten

Selv siger Marielle Martinsen, at hun har hørt godt om klubben, der i december var konkurstruet og derfor har truffet en strategisk beslutning om i fremtiden at satse mere på unge talenter, som nordmanden nu kan give erfaring videre til.

»Projektet, med at bygge et nyt hold op hvor mange unge talenter skal integreres, synes jeg, er spænende. Det motiverer mig, at jeg har mulighed for at spille mig til en stor rolle på holdet - det tror jeg på, at jeg er klar til, og jeg tror også på, at de nye udfordringer kan udvikle mit spil,« siger hun.