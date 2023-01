»Jeg siger ikke noget dramatisk, når jeg siger, det er trecifret.«

Sådan lød det fra advokat Flemming Jensen, da han for nylig løftede sløret for, at »det største konkursbo inden for landbrug i flere år« var blevet solgt.

Men hvem er det egentlig, der har købt den gigantiske ejendomsportefølje for et trecifret millionbeløb, der består af 25 ejendomme med et samlet areal, der svarer til 1.750 fodboldbaner.