De bedste håndboldspillere skal udvikles i Viborg.

Derfor tager man nu et nyt skridt for at opnå den ambition.

Således ansætter man fra maj Nicolaj Danefeld som ny talentchef i Viborg HK. Det er en nyoprettet stilling, der skal styrke talentudvikling og bæredygtighed i Viborg HK.