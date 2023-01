17/01/2023 KL. 12:00

Milliondonation til Danmarks længste vandrerute giver nyt liv til ikonisk bygning

Danmarks længste vandrerute, Hærvejen, har fået en milliondonation af Nordea-fonden. Pengene skal blandt andet bruges til at omdanne Viborgs gamle rådhus til et velkomstcenter for rutens mange besøgende.