Et usædvanligt og historisk prisfald.

Det er, hvad bilfirmaet Tesla har chokeret med.

Både Model 3 og Model Y er blevet langt mere opnåelige for danskerne, efter det Elon Musk-ejede firma har barberet markante beløb af priserne på deres modeller.

Mens danskere på biljagt altså har grund til at juble, er situationen en anden for Henrik Bollerslev. Han sætter nu spørgsmålstegn ved, om Tesla begrundelse for at sætte priserne ned er den rigtige.