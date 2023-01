»Den næste mail gik så på, at de skulle overføre penge, og den sidste var, at nu kunne de godt komme i gang, men jeg fik ingen penge, og de var jo nok heller ikke gået til mig,« griner han.

Ikke den eneste

Afsenderen af mailen havde oprettet en mail i mailprogrammet Outlook, som lignede borgmesterens på en prik, bortset fra at afsenderadressen var anderledes.

Ulrik Wilbek har ikke gjort mere ved sagen.

»Jeg bliver nødt til at sige, man kan ikke gøre noget,« konstaterer han.

Han peger på, at hvis man bliver bare en lille smule mistænksom over en mail, skal man tjekke afsenderadressen for, om den er korrekt.

Ulrik Wilbek er ikke den eneste borgmester, som for nylig er blevet udsat for identitetstyveri. Søndag fortalte borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist (S), i et opslag på Facebook, at han er udsat for, at en person udgiver sig for at være ham og sender mails til andre og beder dem gøre noget for sig.