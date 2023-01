Om 2,5 måned kan det være enegyldigt slut med ruteflyvninger til og fra Midtjyllands Lufthavn i Karup.

Men der bliver kæmpet for lufthavnens overlevelse. Derfor kom formand for lufthavnsbestyrelsen, Ulrik Wilbek, onsdag med en opfordring til erhvervslivet: Giv os en garanti for køb af et vist antal billetter.