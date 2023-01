Da Jesper Fredberg forlod posten som sportsdirektør i Viborg i efteråret for i stedet at indtage fodbolddirektør-sædet i den belgiske storklub Anderlecht, efterlod han klubben på en flot andenplads i Superligaen.

Og selvom han ikke længere har sin gang i Viborg, vil Jesper Fredberg tilsyneladende fortsat gøre sit for, at holdet kan tage efterårets storform med ind i foråret. I hvert fald lover han nu, at han ikke vil forsøge at lokke nogle af truppens profiler til Bruxelles.