Odense kværner videre, og denne gang gik det ud over Viborg

Med en redningsprocent på 50 var Reinhardt umulig at få bugt med for gæsterne, som på et tidspunkt ikke havde scoret i næsten ti minutter.

Men selv om Odense hele tiden var et skridt eller to foran, nægtede Viborg at lægge sig. Karen Poulsen indledte anden halvleg med at reducere til 11-14, og forspringet lå hele tiden og vippede mellem tre og fire mål.

Men særligt Dione Housheer nægtede at lade Viborg komme tættere på. Hun var sikker på sine tre straffekast og endte som topscorer med syv fuldtræffere.

Med fem minutter igen reducerede Viborg endnu en gang forspringet til tre mål, men kom aldrig tættere på at tage point med hjem over Lillebæltsbroen.

Odense har 23 point på førstepladsen med 1 point ned til Ikast Håndbold.