»Det er naturligt, at der bliver snakket om FCK og også FC Midtjylland, for de bruger immervæk flere penge end os og burde ligge højere. Snakken går på en undring over, at de ikke ligger højere. Vi er ikke tøsefornærmede. Folk må meget gerne snakke om Viborg, men vi tænker ikke, at de har glemt os. Vi må sørge for, at vi ikke bliver glemt. Vi skal stadig tages alvorligt, når det snerper til slut.«

Hvor svært bliver det at følge op på efteråret?

»Det bliver en spændende udfordring. Vi har sat en masse gode præstationer sammen det seneste år, og vi har rykket os i en positiv retning. Ingen kan tage de point, der er røget på kontoen, fra os. Vi har skullet knokle for at skrabe pointene sammen, og vi kommer ikke til at knokle mindre. Det er rart at have dem i banken.«