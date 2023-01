Ejendommene ligger i Viborg og Karup, og så er der en enkelt svineejendom i Mariager.

»Det er den største ejendomsportefølje, som jeg har været med til at sælge i mine 20 år som kurator. Man skal huske på, at der er tale om jord svarende til 1.750 fulde fodboldbaner. Mit bedste bud er, at der er tale om det største konkursbo inden for landbrug i Danmark i flere år. Det er en historisk stor portefølje af ejendomme, som er udbudt til salg i fri handel. Det er formentligt også grunden til, at interessen er så overvældende,« har Flemming Jensen tidligere forklaret.