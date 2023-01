Assistent forfremmes til cheftræner for U21-landsholdet

Den nu tidligere assistenttræner Steffen Højer bliver ny cheftræner for U21-landsholdet.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

Steffen Højer får kontrakt frem til sommeren 2025.

Det er ellers blot en måned siden, at Højer forlængede som assistent, men siden tog cheftræner Jesper Sørensen imod et tilbud om at blive træner i Brøndby, hvilket åbnede for en ny rolle til Højer.