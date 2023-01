To års fængsel for at begå fire seksuelle overgreb.



Noget i det regnestykke er ikke gået op for anklagemyndigheden i sagen om 30-årige Carlos Shiralipour, der kun nåede at være uddannet læge i et halvt år, før han blev dømt for at misbruge sin stilling.

Og nu står det klart, at anklagemyndigheden har valgt at anke byrettens afgørelse.



Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.



Ifølge avisen, oplyser Østjyllands Politi, at man fra anklagemyndighedens side vil gå efter at få skærpet straffen for den voldtægtsdømte læge.