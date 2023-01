Efter de to første dage oven på åbningen i begyndelsen af november var alle tiderne som nævnt revet væk, og der er godt 100 personer eller par på venteliste til at få et indblik i deres egen fertilitet.

»Det ser ud til, at vi har ramt et behov. I hvert fald er vi helt overvældede over interessen ind til videre,« konstaterer klinikchef Helle Olesen Elbæk i en pressemeddelelse fra fertilitetsklinikken.

Tilbuddet er lavet med inspiration fra Rigshospitalet i København, ligesom de har et tilsvarende tilbud nede i Horsens.