Kæmpemæssig politiaktion: Stor hvidvasksag trækker tråde til Viborg

»De er alle mistænkt for at have fungeret som såkaldte muldyr ved at hjælpe med at hvidvaske penge fra organiseret kontaktbedrageri. Måden, det er sket på, er, at de mistænkte har overført penge eller har stillet deres bankkonto til rådighed for de kriminelle, så pengesporet på denne måde er blevet sløret,« oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alt er 14 personer anholdt i Midt- og Vestjyllands politikreds. De anholdte er mellem 16 og 60år gamle.

Den landsdækkende politiaktion har været undervejs siden efteråret og blev gennemført i samarbejde med National enhed for Særlig Kriminalitet og alle landets amtlige politikredse.