Hvis du er bilejer, ved du udmærket godt, hvad der skete sidste år: Benzinpriserne eksploderede.

2022 var året, hvor det blev rekord-dyrt at fylde tanken og hvor unødvendige bilture dermed blev en luksus for mange. Men det var også året, hvor de to bilentusiaster Jacob Sivertsen og Thomas Niekrenz etablerede en virksomhed sammen.