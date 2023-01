Det har været over 10 år undervejs, og nu ser det ud til, at et op mod 11 etagers højhus i krydset ved Dumpen/Ll. Sct. Peders Stræde er på vej.

Men der er fortsat bump på vejen. Politikerne i teknisk udvalg var bestemt ikke enige om, hvorvidt tommelfingeren skulle vende op eller ned til projektet.