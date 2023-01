Det skyldes, at kæden har ophævet samarbejdet med en nu tidligere franchisetager, oplyser virksomhedens direktør Nathalie Ina Kühl i en pressemeddelelse, hvor hun også siger, at beslutningen bunder i et ønske om at sikre, at SushiManias brand bliver ”forvaltet efter virksomhedens værdier”. Det uddybes ikke nærmere.

Kunderne behøver dog ikke lede længe, for faktisk genåbner alle 10 butikker - blot under navnet Sushiart, skriver Nordjyske, som har talt med Karam Ali Ayad. Det er ham, der står bag Sushiart og tidligere havde et franchise-samarbejde med SushiMania.