Det er også karakteren i Jyllands-Posten, der skriver, at »Matadorerne” har sin styrke i at være rigtig god i de dramatiserede passager, og periodens tøbrud skinner tydeligt igennem. Det havde det også gjort uden konstante forsikringer om historiens fascinationskraft fra Wagner og Langkilde,« mens Berlingske skriver, at der mangler noget »farlighed« i serien.

Mest lunkne er Avisen Danmark dog. Her bliver det bare til to stjerner til serien, som bliver kaldt »kedelig«. Dog bliver Mia Wagner rost for at fungere som en »venlig« vært.

»Men Matadorerne griber ikke. Hovedpersonerne bliver aldrig mennesker, man kan mærke på godt og ondt. De bliver blot levende billeder i den historiebog, DR har sat sig for at læse højt for os,« skriver Avisen Danmark.