Den 11. november kunne Kenneth Ammitzbøll åbne dørene til den spritnye restaurant på Preislers Plads; The Ox ’N Fries. Dengang var drømmen at kræse for kunderne og prøve noget nyt. Men nu, efter blot halvanden måned, må han kaste viskestykket i ringhjørnet. Opstarten har været ramt af så mange problemer, at det har været umuligt at fortsætte, meddeler han i en mail til redaktionen.