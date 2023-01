Hunde- og kattepoter i gulvet viser vejen ind til venteværelserne for henholdsvis katte og hunde.

På hylderne er der fyldt med foder, og i det fjerne høres ind imellem et bjæf. På Viborg Dyreklinik har patienterne hvert sit venteværelse. Hunde for sig og katte for sig. Kattene er nemlig ikke nær så begejstrede for hundene som omvendt, fortæller dyrlæge Rikke Fast.