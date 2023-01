Sidste år gav Stig Glent-Madsen Maj Schiøtte noget chokolade, hun lige skulle smage. Hun var imponeret og forsøgte bagefter i en lang mail at overtale ham til at lave en virksomhed. I efteråret blev det til den socialøkonomiske virksomhed Rafiki.

Her importerer de bæredygtigt produceret chokolade fra Uganda, som har været i salg et par måneder. Overskuddet går til fattige familier og flygtninge i landet, og indtil videre har omsætningen vist sig at være over al forventning - afhængigt af hvem af de to, du spørger.