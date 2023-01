»Jeg kender ingen andre flygtninge, der arbejder på rådhuset. Ikke en. Jeg er den eneste.«

Mahmoud Saeeds blik er mørkt. Hans toneleje bærer præg af frustration. Han er syrisk flygtning og har boet i Viborg med sin familie siden 2015. For få måneder siden købte han og hans hustru et hus i den sydlige del af byen. Endelig følte de sig så danske og etablerede, at det gik an at investere.