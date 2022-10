Det skal dog bemærkes, at kun kandidater, der har brugt annoncekroner, indgår på listen. Det er f.eks. ikke tilfældet for Dansk Folkepartis Lone Langballe eller Socialdemokratiets Karin Gaardsted.

Bag opgørelsen står videnskabelig medarbejder på SDU og valganalytiker på mediet Frihedsbrevet Mads Fuglsang Hove. Han forklarer, hvilken rolle sociale medier spiller i valgkampen.

»Facebook er ret vigtigt for de fleste politikere. Det giver dem mulighed for at komme ud til rigtig mange vælgere på en meget let måde og for at uddybe deres politik mere end mange andre kampagneværktøjer,« siger Mads Fuglsang Hove.

Opgørelsen dækker perioden fra den 15. oktober til og med den 22. oktober. I 2019 blev to tredjedele af alle annoncer ifølge Mads Fuglsang Hove dog indrykket i løbet af de sidste to uger af valgkampen.