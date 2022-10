Forleden kom det frem i byggeriets dagblad Licitationen, at Huscompagniet fyrer en del af sine ansatte og lukker nogle af deres kontorer, fordi typehusgiganten sælger langt færre huse i øjeblikket.

Nu bekræfter adm. direktør Martin Ravn-Nielsen over for JP Viborg, at det også gælder virksomhedens kontor i Viborg.