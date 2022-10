Sådan vil faldende gaspriser påvirke dig og virksomhederne

De fyldte lagre er en af årsagerne til, at gaspriserne de seneste uger bare er faldet, faldet... og faldet. De to andre handler om et mildt efterår, og om at vi allesammen har skruet ned for forbruget, forklarer Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker hos Danske Bank.

Nu er spørgsmålet, om – og i så fald hvornår – den billigere gas bliver vekslet til flere penge i danskernes lommer.