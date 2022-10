Blandt andet kunne Ekstra Bladet afsløre, at Papes nu forhenværende mand hverken er nevø til præsidenten i Den Dominikanske Republik eller jøde, som den konservative formand ellers havde fortalt i offentligheden.

Det kom også frem, at Pape som justitsminister under en ferierejse til Den Dominikanske Republik havde holdt møde med politikere uden at orientere det danske udenrigsministerium.

Senest har den konservative formand måttet undskylde til Grønland, fordi han i sin tid som minister har talt nedsættende om landet og blandt andet kaldte det for ”Afrika på is”.

Gennem valgkampen har Søren Pape Poulsen over for medier påpeget, at De Konservative trods alt har stået til fremgang sammenlignet med de seneste valg. Men sådan ser det altså ikke ud længere.