Erhvervsstyrelsen har været i gang med at undersøge, hvorvidt Grundfos skulle have begået et sanktionsbrud ved at levere pumper til Krim-halvøen i 2021.

Det skrev Børsen onsdag, men på det tidspunkt ville pumpegiganten ikke kommentere sagen, og Erhvervsstyrelsen ville heller ikke udtale sig om, hvorvidt undersøgelserne forsat var i gang eller ej.