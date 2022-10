P-hus bliver et "ikon" i Viborg, lover Ejegod Ejendomme

»Vi har en ambition om at skabe et ikon i Viborg Baneby.«

Sådan lyder det i projektbeskrivelsen fra Ejegod Ejendomme, som vil bygge et parkeringshus i Banebyen. I første omgang fik de nej til at bygge det oprindeligt foreslåede, men nu er der nye toner fra et snævert flertal i teknisk udvalg.