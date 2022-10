Efterfølgende har Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix beklaget og sagt følgende:

»Vi beklager, at vores historie indeholdt forkerte oplysninger om Søren Papes rejse. Udenrigsministeriet havde uden forbehold bekræftet over for os, at ’alle unødvendige rejser blev frarådet’ til Den Dominikanske Republik. Samtidig sagde Søren Pape, at rejsen til et orange land var på kanten. Derfor bragte vi historien.«

Alligevel skriver Pape bl.a. i Facebook-opslaget, »at en stor del af skaden er sket,« fordi mange allerede havde læst artiklen med de forkerte oplysninger.

Han skriver endvidere i opslaget, at det »ærgrer« ham og gør ham »ked af det«, at flere fejl er havnet i spalterne og spørger endvidere: »Helt ærlig - er det virkelig sådan en valgkamp, vi ønsker os?«