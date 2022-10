Holstebrovej er spærret mellem Mønsted og Ravnstrup. Spærringen skyldes en trafikulykke.

Det skriver P4 Trafik Midt & Nord på Twitter.

»P.t. ingen tidshorisont,« skriver de.

Over for Ekstra Bladet bekræfter vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumark ulykken og fortæller, at to biler er kørt sammen.