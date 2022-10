Syv dage til valg: Mens Løkke kigger op, går det fortsat den gale vej for Pape

Hvor Dansk Folkeparti og Alternativet for tre dage siden var over spærregrænsen på to procent, er partierne nu igen under den magiske linje. DF står til 1,9 procent, mens Alternativet står til 1,7 procent.

Målingen er foretaget fra 22. til 24. oktober med svar fra 1004 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.