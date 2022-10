- Jeg står et fantastisk sted. Jeg er i en god klub, hvor jeg er glad og trives, og det er det vigtigste for mig.

- Vi har haft en fantastisk rejse, og den er langt fra slut i Viborg, siger Fredberg til TV3 Sport.

Morten Jensen holder dog en dør på klem for, at Jesper Fredberg kan tage til Belgien.

- I enhver virksomhed handler det om at have kompetente ledere til at sætte en retning på, hvilken vej vi skal gå sammen. Der har Jesper selvfølgelig en stor betydning for, hvad vi har sat i gang.

- Det vil jeg gerne anerkende ham for. Men som alt andet er der mange, som bidrager rigtig godt til projektet, siger Viborg-direktøren.

Anderlecht er med 34 titler rekordmester i Belgien, men i de senere år har resultaterne svigtet og aktuelt ligger holdet blot nummer 12 i den bedste række.