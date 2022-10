27/10/2022 KL. 19:00

De første er flyttet ind i Brofæstet: Ejendomsmægler frygter ikke manglende lejere i krisetid

Brofæstet i Banebyen har taget imod de første nye tilflyttere, og Ejendomsmægleren regner ikke med, at det bliver et problem at afsætte resten.