Sportschef kan være på vej til udlandet

Han har tidligere haft forskellige roller hos fodboldklubben AGF. Desuden har han fra 2016 og frem til sit Viborg-skift arbejdet i udlandet, hvor han har været konsulent for belgiske Double Pass, teknisk direktør for Omonia Nicosia på Cypern og Head of Coaching i græske Panathinaikos. Det skrev Viborg FF, da han blev udnævnt som sportschef for Viborg-klubben i sin tid.

JP Viborg har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jesper Fredberg.