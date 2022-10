Der er kvinder, som udsættes for fysisk og psykisk vold, kontrol, chikane og drab. Alene fordi de er kvinder. Da Trine Bramsen (S) satte sig i stolen som ligestillingsminister, meldte hun klart og tydeligt ud, at hun vil lave en national handleplan til bekæmpelse af partnervold og mord på kvinder.

Denne udmelding kom umiddelbart efter meldingen om, at en ung kvinde - Mia - blev dræbt efter en ungdommelig og festlig aften i byen i Aalborg. Et meningsløst drab på et ungt menneske, som satte aftryk af både dybe tanker, bekymringer og sorg i hele Danmark.

Hvorfor? Fordi det var meningsløst, at en ung kvinde med livslyst og livsgnist skulle ende sit liv efter en tur i byen. Og fordi mange unge og deres forældre kunne sætte sig ind i tankerne om, tænk sig hvis det var mig eller min datter/søster/svigerdatter/veninde/niece/nabo osv.

Der er i 2022 dræbt ni kvinder.

Gennemsnitligt bliver der ca. dræbt 12 kvinder om året af deres partner eller tidligere partner. Det er voldsomt. Alt for voldsomt. Jeg er enig med Trine Bramsen i, at der ikke er nogen kvinder, som skal dræbes ”fordi de er kvinder”.

Og helt overordnet, så er der selvfølgelig ingen der skal slås ihjel!

Mordet på Mia gjorde et stort indtryk på mig.

Det er simpelthen frygteligt, at en ung kvinde ikke kan gå i byen og have det sjovt, uden at det skal koste hende livet. Fordi hun er kvinde.

Det har sat sig under huden på mig, og jeg vil kæmpe den kamp sammen med alle, som kan se, at der er vigtigt!

Der er en kultur, som skal ændres. Ord og handlinger skaber vores virkelighed. Kvinder skal ikke tage mere tøj på, feste mindre, osv. Og nej, de er ikke selv ude om det!

Kvinder er ikke objekter/ting eller et ”ta-selv-bord”. Kvinder er levende mennesker, som skal behandles med ligeværd og respekt.

Mere kompliceret er det egentlig ikke.