Debat: Staten kondolerer ikke for dit tab, men ønsker blot en del af arven

Et klassisk argument er, at det er for at mindske uligheden og for at beskatte midler, som arvetageren ikke selv har tjent. Den køber jeg mig ikke ind på.

I 2018 betalte de 10% rigeste blot 20% af arveafgiften, resten blev betalt af middel- og underklassen. Faktisk betalte de 10% fattigste 8,1% af arveafgiften. Det bør derfor være klart for enhver, at denne skat blot er til for at tilføje midler til statskassen og ikke at udligne uligheden.

Det er derfor min klare overbevisning, at vi godt kan være en sådan usympatisk afgift foruden. Det er hårdt tjente penge, som er overladt til familien, i en utrolig hård tid. Det bør vi holde os for gode til at ville tage del i. Men hvad vil det koste at fjerne en sådan afgift?