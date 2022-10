1. november bliver der holdt stor fest på Regionshospitalet Viborg. Her fylder afdelingen Børn og Unge nemlig 50 år.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

»I Børn og Unge er vi i kontakt med mange børn med akutte eller kroniske sygdomme. Vi er der for dem døgnet rundt, og vores dør er altid åben. Vores mantra har alle 50 år været, at børnene og deres familier er i centrum. Vi tager ikke bare vare om børnenes sygdom – vi ser på helheden og tager vare om både børnene og familien. Derfor er det helt naturligt for os, at vi gerne vil fejre vores runde fødselsdag med dem,« siger cheflæge Jens Peter Nielsen i pressemeddelelsen.