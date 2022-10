Viborg slipper med skrækken i pokalgyser i Ishøj

Dermed er Viborg klar til fjerde runde af pokalturneringen efter en uventet lang arbejdsdag på den københavnske vestegn.

Den tidligere landsholdsanfører Christian Offenberg headede hjemmeholdet i front allerede efter et kvarters spil.

Føringen varede den næste time af kampen, før den høje midtstopper Mads Lauritsen fik udlignet for Viborg. Efter udligningen pressede Viborg på for at få afgjort kampen i ordinær spilletid.

I tillægstiden fik Alassana Jatta bolden i nettet, men blev vinket offside, mens Sofus Berger brændte en friløber.