I stedet har hun et andet forslag.

»Jeg begynder at undre mig over den stræben efter at nå 70 pct. målet. Den der stræben efter at nå et bestemt tal. Burde det ikke have været ude til en folkeafstemning? Hvad betyder det reelt for os?« spørger hun.

Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050.