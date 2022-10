Debat: Viborg bliver motorvejsby

Desværre betyder undersøgelsen, at mange lodsejere må leve i uvished i godt et par år mere med hensyn til den præcise linjeføring. Til gengæld lover vi at træffe beslutning og skabe vished, så snart undersøgelsen er færdig – forventeligt ultimo 2024.

Færdig motorvej fra Løvel til Haderslev

Jeg har personligt og på vegne af Venstre kæmpet for dette projekt i mange år som et klart valgløfte. Fordi rigtig mange borgere, byråd, virksomheder og fagforeninger i Viborg og andre steder i Jylland har bedt om det. Men det har ofte været op ad bakke – med behov for udholdenhed og målrettet indsats.

Med den brede trafikaftale bliver motorvejen en realitet. Aftalen herom er mejslet i sten, og jeg glæder mig voldsomt over den brede politiske opbakning. Viborg bliver motorvejsby med deraf følgende enorm positiv udvikling i de kommende årtier. Se blot til Silkeborg. Dette resultat er jeg stolt af. Og jeg deler gerne æren med alle andre, der gennem årene har trukket på samme hammel.