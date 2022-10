Stigende priser presser: Lokal virksomhed er gået i underskud

»Vi har købt et nyt lager og værksted, hvor vi har brugt en del timer og materialer på at sætte det i stand. Det har vi ikke faktureret på samme måde, som hvis det var en byggesag. Og mange af de tilbud, vi har givet, kan være over et halvt år gamle, og så er materialerne steget i pris. Så har vi ikke haft den fortjeneste, som vi havde håbet,« siger Michael Strøe Bach, der leder malerfirmaet og også har stiftet det.

Han fortæller bl.a. om, at MSB Malerfirma pt. er i gang med 16 rækkehuse, hvor aftalen kom i stand i starten af året. Han har snakket med andre malerfirmaer om, hvordan stigende priser kan håndteres.