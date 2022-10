Kan prøves frem til årsskiftet

De talende bænke er anden etape af pilotprojektet ”Hvis brosten kunne tale”. Sidste år testede museet to animationskikkerter i byrummet, hvor forbipasserende kunne se en kort animeret fortælling om et stykke historie, der havde fundet sted, hvor kikkerterne stod.

I forbindelse hermed lavede museet en brugerundersøgelse, hvis resultat viste, at man er på rette vej. Konklusionen var, at brugerne var glade for at få et uventet formidlingstilbud på deres vej gennem byen.

»Om få år åbner vi et nyt og moderne bymuseum, der skal formidle Viborgs 1000-årige historie. Men som museum vil vi gerne brede formidlingen ud til hele byen. Det er nemlig noget helt særligt at få fortalt historien lige præcis der, hvor den rent faktisk fandt sted,« forklarer Ivan Fuusgaard Sørensen.