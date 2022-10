22/10/2022 KL. 06:00

For abonnenter

»I morgen skal nok blive bedre.« Sådan lød Gitte Thorndals sidste ord til sin 39-årige datter

For syv år siden mistede Gitte Thorndal og Jørn Henriksen deres datter til kræft på et hospice. Nu kæmper parret for at få et i Viborg.